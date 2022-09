A la Une . Sécurité routière : Les gendarmes retirent 30 permis de conduire

Les militaires ont réalisé 27 opérations de contrôle cette fin de semaine, relevant 203 infractions. 48 véhicules ont été immobilisés dont 30 placés en fourrière. Une trentaine de conducteurs se trouvaient en état d'ébriété et 15 avaient consommé des stupéfiants avant de prendre le volant. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 11 Septembre 2022 à 19:22

Les contrôles se sont déroulés en plusieurs temps. Le vendredi 9 tout d'abord de 14h à 18h, les militaires de l'Escadron départemental de la sécurité routière et de la compagnie de St-Benoit, appuyés des personnels des douanes du Port ont réalisé un service coordonné de contrôle des mobilités, sur les secteurs de Ste-Marie et Beauséjour.



A cet effet, sur les 50 véhicules contrôlés, les militaires ont constaté 14 infractions, dont trois conduites sous stupéfiants, un défaut d’assurance, une vitesse excessive, deux téléphones, 1 échappement modifié, 1 pneu lisse, 1 défaut de contrôle technique, 1 non port de ceinture, ayant motivé, 3 mises en fourrières immédiates.



Dans le même temps, les douaniers ont dressé quatre procédures pour détentions de stupéfiants, s’étant traduites sur le champ, soit par une saisie-destruction des produits illicites suivie d’une amende, soit par un placement en retenue douanières avec visite domiciliaire.

Le lendemain samedi, de 16h à 01h30, les militaires de la Brigade motorisée (BMO) de St-Benoit, se trouvaient en appui des effectifs de la compagnie bénédictine sur le dispositif de sécurité, mis en place pour garantir le bon déroulé du concert Kartel Urban Live de Bras Panon. 7500 étaient présentes. Aucun incident grave n’a été observé par les forces de l’ordre. Néanmoins, huit délits, dont cinq détentions de stupéfiants et deux ports d’arme prohibés ont été constatés par les militaires aux contrôles d’accès, pendant que la BMO a procédé sur les axes routiers à de nombreux contrôles d’usagers, menant à révéler 21 infractions, dont huit conduites sous stupéfiants, huit alcoolémies, trois défauts d’assurance, un pneu lisse, une non mutation de carte grise, ayant conduit à 14 mises en fourrières de véhicules.

Ce dimanche, entre 1h et 06h30, les motocyclistes de la BMO de la Rivière St-Louis et de St-Paul, appuyés des réservistes de la gendarmerie ont effectué deux postes de contrôles des conduites addictives, dans l'agglomération de St-Gilles les Bains.



A cet effet 29 infractions graves génératrices d’accidents ont été constatées par les militaires dont 21 alcoolémies, une conduite cumulée alcoo/stup, deux conduites sous stupéfiants, trois détentions et usages de stupéfiants, trois défauts de permis de conduire, un non port de ceinture, ayant motivé 21 immobilisations de véhicules et 8 mises en fourrières immédiates.