A la Une .. Sécurité routière : Les gendarmes relèvent 300 infractions et retirent douze permis

Au cours du week-end passé, les motocyclistes de l'Escadron départemental, en appui des militaires des compagnies et des réservistes de la gendarmerie, ont mené 27 actions de lutte contre l'insécurité routière. 13 véhicules ont été conduits à la fourrière. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 07:15

Samedi et dimanche dernier, les militaires de l'Escadron départemental de sécurité routière, épaulés par des gendarmes réservistes et ceux de différentes compagnies, ont réalisé 27 opérations de contrôle. 300 infractions ont été relevées.



Dans la soirée du vendredi 30 septembre à Ste-Suzanne, les réservistes de la brigade motorisée de St-Benoit ont contrôlé un chauffeur de poids-lourd effectuant une livraison. Le conducteur conduisait malgré une annulation de son permis de conduire et une FCOS (formation continue obligatoire) périmée. Le chauffeur se trouvait également en situation de travail dissimulé. Un enquête a été ouverte.



Dans la nuit de vendredi à samedi, de 22h30 à 05h30, la brigade motorisée de St-Paul appuyée par la COB de St Paul et les réservistes de la gendarmerie a effectué un service de contrôle de la vitesse sur la RN 1 dans le secteur de Savannah. Deux grands excès de vitesse ont été relevés. Un jeune conducteur a été contrôlé à la vitesse de 181 km/h au lieu des 100 km/h autorisés en tant que permis probatoire. La vitesse d'un second usager de la route a été relevée à 178 km/h au lieu de 110 km/h. Le permis de conduire de ces automobilistes a fait l'objet d'une rétention immédiate et leurs bolides ont été placés en fourrière.

Par ailleurs, 11 conducteurs étaient au volant sous l'emprise de l'alcool et neuf sous l'effet de stupéfiants. 92 excès de vitesse ont été relevés, huit véhicules ont été interceptés. 18 véhicules ont été immobilisés dont 13 conduits en fourrière. 17 personnes ne portaient pas leur ceinture de sécurité au moment du contrôle et 15 faisaient usage de leur téléphone.



Un conducteur a refusé d'obtempérer au moment du contrôle. Une enquête est en cours.