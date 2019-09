Sécurité routière: Les gendarmes procèdent à 10 rétentions de permis ce weekend

Afin de lutter contre l'insécurité routière, différentes opérations de contrôles ont été mises en place le week-end du 21 et 22 septembre 2019. Les différentes actions ont été reparties en 5 opérations distinctes.



Une opération centralisée "Vitesse"



Vendredi 20 septembre dans le créneau de 16h à 18 h, les unités motorisées de l'île ont assuré des contrôles de la vitesse sur les routes principales :



6 dépassements de la vitesse ont été enregistrés dont 1 automobiliste contrôlé à 147 KM/H au lieu des 90 autorisés sur la RD 6 commune de Plateau Caillou. Son permis lui a été retiré sur le champ. Au cours de cette opération, une conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants (zamal), une conduite sans permis avec défaut d'assurance et 5 usages de téléphone ont églalent été constatés par les gendarmes.



Opération contrôle alcoolémie dans nuit du samedi 21 au dimanche 22 septembre de 5h00 à 9h00



L'action menée par les motocyclistes de la Bmo de Rivière Saint Louis dans l'agglomération de Saint-Louis et de saint Leu ont permis de relever 5 alcoolémies dont 4 délits avec le taux le plus élevé de 0.72 mg/l ainsi qu'une conduite malgré une annulation de permis.



Opération de contrôle de la vitesse



Dans l'après midi de dimanche, dans le créneau de 16 à 18 heures, les motards de la Bmo de saint Paul ont mis en place un contrôle de la vitesse sur la RN 1 communes de saint Paul et Trois Bassin. Il en résulte six automobilistes en infraction.



Opération de contrôle de conduites addictives



Dans le même créneau , la Bmo de Saint Benoît a assuré un contrôle conduites addictives en agglomération de Sainte Marie. Le bilan est de 5 alcoolémies dont 3 délictuelles et une conduite après avoir fait usage de produits stupéfiant (zamal).



Au final, lors de ces opérations de contrôles, 10 rétentions de permis ont été prononcées par les gendarmes



Bilan des accidents



Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 septembre, les gendarmes sont intervenus sur les lieux de deux accidents aux conséquences corporelles graves. Le premier survenu à La Possession met en cause un cyclomotoriste qui a perdu le contrôle de sa machine. Le deuxième est survenu à Saint Gilles où un automobiliste a également perdu le contrôle de sa voiture.