A la Une .. Sécurité routière : Les gendarmes ont retiré 21 permis ce week-end

Les forces de gendarmerie se sont mobilisées ce week-end dans des opérations de sécurité routière. Bilan: 95 infractions, 21 rétentions, 3 mises en fourrière et 1 refus d'obtempérer. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 07:55 | Lu 1067 fois

Dans la nuit de samedi à dimanche, de 23 heures à 2 heures, une vaste opération de contrôle des conduites addictives a été menée par les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît, renforcés par les motocyclistes et les réservistes, au rond-point de Gillot. Le bilan est édifiant puisque 21 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, dont six délictuelles, avec un taux maximum de 0.86 mg/l ont été constatées. Les gendarmes ont également relevé un défaut de permis de conduire ainsi qu'un refus d'obtempérer. Identifié, le mis en cause devra répondre de ses actes devant la justice prochainement.



Un peu plus tôt de 19 heures à 23 heures, les motocyclistes de Rivière Saint-Louis ont, quant à eux, mené une action en agglomération de Saint-Louis. 4 infractions pour conduite d'un véhicule après avoir consommé des produits stupéfiants ont été matérialisées. Les permis de conduire de ces automobilistes ont été retirés sur le champ. Deux autres ont été contrôlés positifs à l'alcoolémie et ont du s'acquitter d'une amende de 90 euros. En outre, ils se voient amputer de 6 points sur leur permis de conduire.



Tout au long du week-end, les motards de la brigade motorisée de Saint-Paul ont assuré des contrôles sur leur secteur de surveillance. Dans la nuit de samedi à dimanche , 2 automobilistes ont été verbalisés pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (taux contraventionnels), et l'un était positif au cannabis. Par ailleurs, un contrôle de la vitesse a été mis en place ce dimanche après midi sur la RN 1 commune de Saint-Paul. Six conducteurs roulaient à vitesse excessive dont 1 motocycliste contrôlé à 146 km/h au lieu des 90 autorisés. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ.



Sur l'Est de l'île, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît avec le concours de réservistes, ont mené des actions destinées à lutter contre l'insécurité routière qui ont permis de verbaliser les usagers pour 3 usages de téléphone, 1 défaut de permis de conduire et 4 non respect de stop. Dimanche après-midi sur Saint-Benoît "au Bourbier", ils ont pu constater 1 conduite sous l'empire d'un état alcoolique, 1 conduite après avoir consommé du cannabis. Deux automobilistes ont par ailleurs été verbalisés pour défaut d'assurance et leur véhicule a été immobilisé en fourrière.