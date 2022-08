A la Une . Sécurité routière : Les gendarmes mobilisés dans l'Est ce week-end

Plusieurs contrôles routiers se sont déroulés dans l’Est de l’île ce week-end. A la Plaine des Palmistes samedi soir de 21H à 1H, les gendarmes ont constaté 6 infractions. Deux conducteurs sous l’emprise de stupéfiants ont vu leur véhicule partir en fourrière.



Ce dimanche entre 9H et 12H, les militaires se sont postés à Sainte-Rose. 53 véhicules et 119 personnes ont été controlées. 6 infractions ont ici aussi été relevées dont un excès de vitesse supérieur à 30km/h soit une vitesse retenue de 86 au lieu de 50 en agglomération, un usage du téléphone au volant ou encore le non-port de la ceinture de sécurité par un conducteur. Par NP - Publié le Dimanche 21 Août 2022 à 17:53