A la Une .. Sécurité routière : "Fêter son diplôme et les vacances de façon responsable"

Les grandes vacances approchent et la préfecture tient à alerter jeunes, futurs bacheliers et étudiants sur la sécurité routière de tous. En 2023, 18 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes. L'alcool était présent dans la majorité de ces accidents mortels, rappelle l'autorité qui conseille sur les bons comportements à adopter. Par NP - Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 09:52

Le communiqué de la préfecture :



La venue proche des résultats du baccalauréat et des vacances scolaires font du mois de juillet une période sensible sur les routes.



Le préfet de La Réunion appelle donc tous les conducteurs, et plus particulièrement les futurs bacheliers et leur entourage, à faire preuve de vigilance et de prudence en adoptant un comportement responsable sur la route, afin que cette nouvelle étape importante de leur vie ne soit pas marquée par un drame.



Une campagne de communication dans les bars et restaurants, afin de sensibiliser sur les thèmes des dangers de la consommation d’alcool au volant, se déroulera du 6 au 19 juillet. En 2023, au 23 juin, ce sont déjà 18 personnes qui ont perdu la vie sur les routes réunionnaises. L’alcool est présent dans 59 % des accidents mortels. Durant l’année 2022, 14 jeunes sont décédés sur nos routes sur un total de 45, les 0-25 ans représentant 31 % des personnes tuées. 33 % des accidents mortels impliquent au moins un conducteur alcoolisé.

Adoptez les bons comportements pour votre sécurité et celle des autres : « Sam » fait parti de la fête : désignez un « Sam » avant de sortir, c’est le conducteur qui s’engage à ne pas boire et à vous ramener sain et sauf. Il peut s’agir d’un parent assurant le transport des jeunes en toute sécurité et de manière responsable. Si « Sam » ne peut pas venir : prévoyez, avant la fête, un moyen de transport sécurisé pour rentrer (bus, taxi, navette, etc.). Sinon, il est préférable de dormir sur place. Mieux vaut mal dormir, que mal finir. Jeune ou moins jeune, soyons responsables : chaque membre de la famille, chaque ami doit veiller à ce qu’aucun proche ne prenne la voiture après avoir bu. Les forces de l’ordre mobilisées sur les routes :



Le préfet a demandé aux forces de l’ordre d’être particulièrement présentes sur les routes pendant cette période. Un plan de contrôle a été établi et tout véhicule sera immobilisé et saisi en cas de contraventions délictuelles. La venue proche des résultats du baccalauréat et des vacances scolaires font du mois de juillet une période sensible sur les routes.Une campagne de communication dans les bars et restaurants, afin de sensibiliser sur les thèmes des dangers de la consommation d’alcool au volant, se déroulera du 6 au 19 juillet.Le préfet a demandé aux forces de l’ordre d’être particulièrement présentes sur les routes pendant cette période. Un plan de contrôle a été établi et tout véhicule sera immobilisé et saisi en cas de contraventions délictuelles.