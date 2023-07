A la Une . Sécurité routière : En 2022, 748 accidents corporels et 45 tués

Le bilan de 2022 en matière de sécurité routière fait état de 748 accidents corporels dont 42 mortels sur les routes de l'île. 45 personnes ont perdu la vie. Par N.P - Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 à 17:34

Le communiqué :



"La sécurité routière est une préoccupation majeure pour nous tous. En 2022, encore trop de vies ont été tragiquement perdues sur nos routes et de nombreuses familles touchées par ces drames. Il est essentiel de se rappeler que derrière ces statistiques se trouvent des vies perdues, des familles brisées et des blessures souvent graves." Parvine Lacombe - Directrice de cabinet du Préfet de La Réunion, Cheffe de projet sécurité routière.

Le bilan humain 2022 des accidents corporels de la circulation routière à La Réunion s’établit ainsi : 748 accidents corporels dont 42 accidents mortels (5,6 %),

45 tués (4 femmes et 41 hommes) 12 conducteurs – 10 piétons – 10 motocyclistes - 6 cyclomotoristes - 6 cyclistes - 1 tricycle à moteur

915 usagers blessés dont 233 blessés hospitalisés,

1 742 personnes impliquées. En 2022, on enregistre 66 accidents corporels de moins qu’en 2021. Une baisse du nombre de blessés (-5,3%) et du nombre de blessés hospitalisés (233 contre 270 en 2021).



