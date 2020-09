Sécurité routière : Deux personnes décédées au cours du week-end

Deux personnes sont décédées, au cours du week-end, dans deux accidents de la circulation, portant à 17, le nombre de Réunionnais, ayant perdu la vie, en zone gendarmerie, sur les routes du département, depuis le début d’année 2020. Soit 6 tués de plus que l’année passée à la même période. Même si le nombre des accidents corporels est désormais moins important (-17) et que le nombre des blessés, n’est plus aussi élevé (-40), que les années passées, force est de constater, que la gravité ne faiblit pas et fait toujours peser un lourd tribu aux familles, de ceux qui nous ont quittés.



Le respect des règles du Code de la route est un élément fondamental et non négociable pour garantir la sécurité de l’ensemble des usagers de la route.



Pourtant, nombreux s’en affranchissent, à l’image du bilan des 220 infractions Police Route constatées par les unités gendarmerie, pour le seul week-end, dont 9 alcoolémies , un cyclomotoriste avec un taux de 1.14 mg d'alcool, 11 conduites sous stupéfiants, 9 ceintures, 10 téléphones, 1 casque, 4 refus de priorité, 4 défauts d'assurance, 155 excès de vitesses, soit 18 rétentions de permis de conduire, autant d'immobilisations et 3 mises en fourrière.