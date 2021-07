A la Une . Sécurité routière : Deux auteurs de délits condamnés

La gendarmerie de La Réunion a communiqué sur son activité de sécurité routière. Deux personnes ayant été contrôlées ces derniers jours sont passées au tribunal ce mercredi où ils ont été condamnés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 à 17:35

Dans la matinée de lundi 26 juillet, les motocyclistes de la Bmo de Saint-Paul procèdent au contrôle, rue du général de Gaulle à Saint-Gilles, d'un automobiliste bien connu de leur service pour des délits routiers. Placé en garde à vue pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer son permis suite à une perte totale des points et à la conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale, le mis en cause est déféré à l'issue devant le procureur de la République. En attendant son procès en comparution immédiate ce mercredi, l'intéressé est conduit à la maison d'arrêt de Domenjod à Saint-Denis. Il est condamné à une annulation de permis de conduire, obligation de soin et de travail avec contrôle judiciaire pendant 2 ans. Son véhicule est placé en fourrière.



Lors d'un contrôle de la vitesse réalisé par ces mêmes motocyclistes le dimanche 18 juillet en fin d'après-midi sur la RN 1 commune de Saint-Paul, un automobiliste est intercepté alors qu'il roulait à la vitesse de 130 km/h au lieu des 90 km/h autorisés. Le test de dépistage des stupéfiants se révèle positif. L'enquête démontre que l'intéressé est en état de récidive légale, et qu'il conduit malgré une suspension du permis de conduire. Placé en garde à vue le mardi 27 juillet, il est déféré devant le magistrat de permanence à l'issue. Jugé en comparution immédiate ce jour, il est condamné par le tribunal à 5 mois de prison avec sursis 2 ans de mise à l'épreuve, annulation du permis de conduire, obligation de conduire les véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage pendant une durée de 8 mois, confiscation judiciaire du véhicule.



