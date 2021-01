A la Une .. Sécurité routière : Circuler à scooter ou à moto entre les files de voitures reste interdit

La décision a été officialisée mercredi par la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Suite à une expérimentation, les deux-roues motorisés n’auront plus le droit de rouler entre les files à compter du 1er février. Par NP - Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 à 08:43 | Lu 377 fois

Pouvoir s’insérer entre deux files de voitures durant les embouteillages constitue pour les motards tout l’intérêt du deux-roues. Une expérimentation menée sur 11 départements dans l’hexagone se termine le 31 janvier prochain. Le Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) en charge de l’expérimentation a rendu son rapport. "L’accidentalité des deux-roues motorisées à l’échelle de l’ensemble des zones expérimentales (les départements entiers) a également baissé de 10 % tandis qu’elle a augmenté de 12 % sur le périmètre des « réseaux routiers où s’applique la circulation inter-files expérimentale » et de la zone témoin, en se stabilisant au cours de l’expérimentation", note-t-il.



"L’objectif de cette expérimentation était de diminuer l’accidentalité des deux-roues motorisés en encadrant la pratique de la circulation inter-files”, indique la déléguée interministérielle à la Sécurité routière, Marie Gautier-Melleraydans un communiqué. Une seconde expérimentation "avec des règles adaptées , afin de pérenniser cette pratique en toute sécurité" a été néanmoins demandée par cette dernière.



[Communiqué] Circulation inter-files : bilan de l'expérimentation ➡ https://t.co/2zujee2prQ pic.twitter.com/1FYCFYeflD

— Sécurité routière (@RoutePlusSure) January 27, 2021



Depuis 2016, les scooters et les motos ont l’interdiction de circuler entre les files de voitures dans les embouteillages notamment. A partir du 1er février 2021, l’interdiction fait donc son retour dans les départements où l’expérimentation étaient en cours et est maintenue partout sur le territoire national. La réglementation prévoit de sanctionner ce comportement par le retrait de 3 points et 135 euros d'amende.