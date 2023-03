A la Une .. Sécurité routière : Aucun décès sur les routes réunionnaises en février

La statistique méritait d'être soulignée. Selon les chiffres dévoilés ce mercredi par l'Observatoire départemental de sécurité routière de La Réunion, il n'y a eu aucun décès recensé sur les routes réunionnaises le mois dernier contre six constatés l'an dernier à la même période. Par SI - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 11:50

Une belle prouesse mais à relativiser car dans le même temps, le nombre d'accidents corporels est de son côté en hausse de près de 59% par rapport à février 2022 (46 accidents corporels relevés contre 73 en février 2023).



Dans le même temps, le nombre de blessés est en nette hausse de 70% et le nombre de blessés hospitalisés progresse quant à lui de 75% par rapport au mois de février 2022.



Parmi ces accidents en 2022, 54% impliquent un usager sous l'empire d'un état alcoolique, 28,6% implique un usager sous l'emprise de stupéfiants et 19% des accidents mortels recensés impliquent un usager sous l'empire de l'alcool et de stupéfiants.

Les chiffres sont plus parlants avec le cumul des chiffres sur un an. Si aucun décès n'a été constaté en février, 5 décès sont tout de même à déplorer entre janvier et février 2023, soit une baisse de 29% par rapport à la même période en 2022. C'est la seule baisse enregistrée sur cette période. Parmi ces décès, on relève quatre hommes et une femme et l'alcool est la cause principale de près de la moitié de ces décès. Les voitures sont impliquées dans près de 40% de ces accidents, la même proportion pour les piétons et 20% pour les conducteurs de deux-roues.



Les autres indicateurs sont quant à eux dans le rouge, que ce soit pour le nombre d'accidents corporels (98 en 2022 contre 137 en janvier-février 2023, + 40%), du nombre de blessés (128 contre 177 en janvier-février 2023, + 38%) ou du nombre de blessés hospitalisés (24 contre 36 en janvier-février 2023, + 50%).