A la Une . Sécurité routière : 70% des tués en 2022 sont des conducteurs de deux-roues

Les conducteurs de deux roues qui constituent le nombre le plus important de victimes des accidents mortels à La Réunion depuis le début de l'année. Une tendance qui se confirme en mars. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 14 Mars 2022 à 14:54





Mais l'hécatombe s'est poursuivie pour les conducteurs de deux-roues, scooters ou motos en ce mois de mars, faisant trois victimes supplémentaires.



Une hécatombe pour les motards



Le 29 janvier dernier,



Un mois plus tard, le 26 février, vers 22 heures, sur la commune de Saint-Leu à hauteur de la Pointe au Sel sur la RN1A,



Le lendemain, 27 février, c'est un motard de 25 ans qui mourrait dans un choc frontal avec une voiture dans le quartier de La Bretagne.



Le 6 mars dernier, c'est une figure bien connue du monde des rallyes à La Réunion, . . Projeté dans un ravin profond d'une vingtaine de mètres sous la violence du choc, il avait fallu l'intervention du peloton de gendarmerie de haute montagne pour le récupérer avant son évacuation dans un état grave par l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie jusqu'au CHU de La Réunion. Son décès a été prononcé un peu plus tard.



Trois jours plus tard, le 9 mars en fin de matinée, c'est sur la route de Cilaos, à Ilet Furcy, qu'



Le 12 mars, c'est à Sainte-Suzanne, au niveau de Quartier Français qu'



Par ailleurs en février 2022, 46 accidents corporels ont été dénombrés - 34 en zone police et 12 en zone gendarmerie - faisant 57 blessés dont 12 ont été hospitalisés. ​10 personnes sont décédées sur les routes réunionnaises depuis le 1er janvier 2022, dont six personnes en février 2022. On déplore au 28 février, deux cyclistes, un automobiliste et quatre motards ayant perdu la vie.Mais l'hécatombe s'est poursuivie pour les conducteurs de deux-roues, scooters ou motos en ce mois de mars, faisant trois victimes supplémentaires.Le 29 janvier dernier, un motard de 35 ans perdait le contrôle de sa machine dans le quartier de Champ Borne à St-André. Le malheureux décédait d'un arrêt cardiorespiratoire sur les lieux, les secours n'avaient pas pu le ranimer.Un mois plus tard, le 26 février, vers 22 heures, sur la commune de Saint-Leu à hauteur de la Pointe au Sel sur la RN1A, un homme d'environ 49 ans perdait la vie des suites de sa chute de moto. L'accident n'avait impliqué aucun autre véhicule.Le lendemain, 27 février, c'est un motard de 25 ans qui mourrait dans un choc frontal avec une voiture dans le quartier de La Bretagne. Le vingtenaire revenait d'une sortie moto et aurait effectué un dépassement dangereux. Il était décédé sur place malgré l'intervention des secours.Le 6 mars dernier, c'est une figure bien connue du monde des rallyes à La Réunion, Jean-Pierre Damour, qui décédait suite un choc avec un véhicule à sur l’axe D41 à La Possession. Projeté dans un ravin profond d'une vingtaine de mètres sous la violence du choc, il avait fallu l'intervention du peloton de gendarmerie de haute montagne pour le récupérer avant son évacuation dans un état grave par l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie jusqu'au CHU de La Réunion. Son décès a été prononcé un peu plus tard.Trois jours plus tard, le 9 mars en fin de matinée, c'est sur la route de Cilaos, à Ilet Furcy, qu' un motard entrait en collision mortelle avec un véhicule léger arrivant en face avec plusieurs occupants. Le motard de 50 ans avait perdu là vie alors que le conducteur du véhicule était placé en garde à vue pour homicide involontaire.Le 12 mars, c'est à Sainte-Suzanne, au niveau de Quartier Français qu' un scootériste de 30 ans entrait en collision avec une voiture et succombait à ses blessures.Par ailleurs en février 2022, 46 accidents corporels ont été dénombrés - 34 en zone police et 12 en zone gendarmerie - faisant 57 blessés dont 12 ont été hospitalisés.