Sécurité routière: 471 infractions relevées ce week-end

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 27 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 1er au 03 mars 2019 permettant de relever 322 infractions dont 22 délits.



Parmi eux: 11 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0,41 et 0,94 mg/l d'air expiré), 8 défauts d'assurance et 3 défauts de permis de conduire.



102 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 300 autres diverses contraventions au code de la route dont 113 excès de vitesse, 13 défaut de port de casque, 15 usages de téléphone, 21 défaut de contrôle technique, 7 défauts d'équipement, 10 défaut de port de sécurité, sans oublier 121 autres infractions.



De leur côté, les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) ont relevé 139 infractions dont 119 génératrices d'accidents graves. 28 permis ont été retirés par les gendarmes.



Parmi ces infractions: 27 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 15 délictuelles (un automobiliste contrôlé avec un taux de 0.82 mg/litre), 13 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants, 25 excès de vitesse avec interception et 22 enregistrés par l'appareil contrôle sanction automatisé installé à bord véhicule sillonnant les routes de l'île, 7 conduite sans permis ou avec permis annulé, suspendu, 7 défauts d'assurance, 1 refus d'obtempérer, 7 infractions aux règles de priorité, 10 usages du téléphone en conduisant, 12 non-port de ceinture et 3 non port de casque.



A noter qu'un automobiliste âgé de 56 ans a été contrôlé dimanche matin en centre ville de saint Joseph car il ne portait pas la ceinture de sécurité. Il n a pu présenté son permis, n'a jamais passé l'épreuve et conduit régulièrement depuis des années.



Par ailleurs, les gendarmes des brigades de Le Tampon et Saint Louis dans le courant de la nuit de samedi à dimanche ont mené des opérations de contrôle de conduites addictives.



Le bilan est édifiant puisque pas moins de 12 conduite sous empire de l'alcool ont été relevées, dont 6 délictuelles. Les conducteurs ont du laissé leur permis aux militaires.