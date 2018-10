Sécurité routière: 47 silhouettes noires implantées pour inciter les conducteurs à la prudence

Dans le cadre du plan départemental de sécurité routière 2018 et à l’occasion des rencontres de la sécurité 2018, l’académie de La Réunion, organise à partir du 8 octobre 2018 et jusqu’au 12 novembre, une opération visuelle "silhouettes noires".



Quarante-sept silhouettes noires seront implantées à proximité des lieux des accidents mortels. Ces silhouettes symbolisent les personnes décédées sur la route en 2017. Elles contribueront à un devoir de mémoire envers ces nombreuses victimes, afin de mieux ancrer la lutte contre l’insécurité routière dans la durée.



Le but est de sensibiliser autrui, que ce soit les usagers de la route ou les jeunes, à prendre conscience des risques routiers réels et permanents, notamment liés à la consommation d'alcool.



Les élèves du lycée professionnel Leon de Lepervanche ont participé à la conception et à la fabrication des silhouettes. Ils ont installé la première silhouette témoin ce lundi sur le front de mer de Saint-Denis, en face la Cité des Arts. Les prochaines seront installées par la société Self Signal au cours des trois prochains jours.