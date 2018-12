A la Une . Sécurité routière: 43 permis retirés ce week-end par les gendarmes

71 infractions dont 68 génératrices d'accidents graves relevées et 43 permis retirés ce week-end par les forces de gendarmerie. "Le bilan est une nouvelle fois bien trop élevé". Parmi ces infractions 53 relevaient de conduites addictives.



Postés en sortie de discothèque à St-Gilles dimanche matin, les gendarmes ont verbalisé 45 usagers de la route pour conduite sous l’emprise de l’alcool parmi lesquels 26 étaient en taux délictuel sur 400 véhicules contrôlés.



Lors d’une opération menée au Tampon par 17 militaires appuyés par des motocyclistes de l’EDSR, 19 alcoolémies ont été relevées dont 11 délits avec un taux le plus élevé de 1,12 mg/l et le même conducteur conduisait malgré annulation du permis de conduire.



11 infractions connexes dont 2 défauts d'assurance, 3 défauts de permis, 2 refus d'obtempérer et 2 stationnements dangereux ( sur BAU ) ont également été constatés.



En même temps à St-Louis, 5 militaires constataient deux autres conduites sous l’emprise de l’alcool et un défaut de permis de conduire.



Les radars automatique embarqués ont par ailleurs enregistrés 147 excès de vitesse sur les axes principaux de l'île.



"Cette mobilisation contre l'insécurité routière a certainement permis d'éviter d'autres drames de la route qui n'ont pas épargné notre île ce week-end". Les brigades territoriales sont intervenues sur 12 accidents de la circulation routière. 7 de ces faits ont été provoqués par l'abus d'alcool.



Ce dimanche matin, alors que le contrôle de St-Gilles se mettait en place, un automobiliste alcoolisé a heurté violemment deux véhicules en stationnement et un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence de la RN 1 au niveau de St-Leu, provoquant de graves blessures au piéton et à lui-même.

"Le bilan de ce week-end démontre une nouvelle fois que les comportements outranciers sont à l'origine des accidents les plus graves ".



A l'approche des fêtes de fin d'année, les gendarmes multiplient leurs services de lutte contre l'insécurité routière pour faire en sorte que la fête ne se termine pas en drame.





