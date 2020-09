A la Une . Sécurité routière: 311 infractions relevées par les forces de l’ordre ce week-end

Les gendarmes de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière et les policiers de Direction Départementale de la Sécurité Publique ont relevé un total de 311 infractions sur les routes de La Réunion ce week-end. Un automobiliste circulait notamment avec un permis annulé, sans assurance, et s’est révélé positif aux stupéfiants. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 09:21 | Lu 235 fois

Gendarmerie:



RESULTATS SECURITE ROUTIERE OBTENUS PAR L'EDSR AU COURS DU WEEK-END 19 -20 SEPTEMBRE:



Tout au long du week-end les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière ont mené des actions destinées à lutter contre l'insécurité routière sur les axes principaux de l'île en ciblant les infractions accidentogènes.



NOMBRE DE SERVICES EFFECTUES : 17



NOMBRE TOTAL D'INFRACTIONS RELEVEES :209



NOMBRE DE CONDUITES SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE :10 dont 3 délictuelles



NOMBRE DE CONDUITES SOUS STUPEFIANTS :10



NOMBRE DE VITESSES (Y COMPRIS CSA) :7 dépassements vitesse avec interception et 143 contrôle sanction automatisé



NOMBRE DE REFUS PRIORITES :9



NOMBRE DEFAUT DE PERMIS :3



NOMBRE DEFAUT ASSURANCE : 4



NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS DE CONDUIRE :13



NOMBRE D'IMMOBILISATIONS FOURRIERES ADMINISTRATIVES : 4



NOMBRE DE GAV : 0



EVENEMENT PARTICULIER :



Un automobiliste contrôlé cet après-midi à La Saline, circulait alors que son permis de conduire était annulé par manque de points. Le véhicule n'était pas couvert par assurance, et le dépistage des produits stupéfiants s'est

révélé positif. La voiture a été immobilisée et placée en fourrière.





Police:



Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 15 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 18 au 20 septembre 2020 permettant de relever 102 infractions soit 03 délits dont :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 02

(taux compris entre 0,56 et 0,69 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 01

- défaut de permis de conduire : 00

- refus d'obtempérer : 00



82 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la

constatation de 99 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 04

- défaut de port de casque : 02

- défaut d'équipement : 12

- défaut de contrôle technique : 02

- autres : 72





Une opération de Police anti-pousse ciblée "2 roues" a eu lieu dans la nuit du vendredi 18 à samedi à St-Pierre mobilisant 22 fonctionnaires de Police durant laquelle une 10aine de scootéristes ont été contrôlés donnant lieu à 39 verbalisations et à la mise en fourrière de 8 cyclomoteurs trafiqués (dont la vitesse relevée au curvomètre était comprise entre 83 et 123km/h pour certains) .





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur