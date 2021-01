Sécurité routière : 28 infractions relevées par les policiers en 3 jours

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité

Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 9 opérations

de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du

01 au 03 janvier 2021 permettant de relever 28 infractions dont 09

délits.



Parmi ceux-ci : 2 conduites sous l'Empire d'un État Alcoolique (taux compris entre 0,41 et 0,81 mg / l d'air expiré) ; 4 défauts d'assurance ; 1 défaut de permis de conduire et 2 refus d'obtempérer.



Les 46 fonctionnaires de police mobilisés au cours de ces différents contrôles, ont

également procédé à la constatation de 19 autres diverses contraventions

au code de la route dont 2 défauts de contrôle technique.