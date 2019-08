Sécurité routière : 25 contraventions pour des véhicules modifiés à Saint-Denis

Dans la nuit de vendredi à samedi, les policiers du SIAAP relevant de la Délégation Départementale de la Sécurité Routière ont de nouveau réalisé plusieurs opérations de contrôles routiers dans l'ile.



A St Denis, les effectifs du Groupe de Sécurité Routière ont ciblé les usagers et leurs véhicules du Bld Léopold Rambaud, lieu habituel de rassemblements des amateurs de démonstrations motorisées, souvent au volant de véhicules modifiés. Vingt-cinq contraventions ont été relevées, dont cinq feux non conformes, deux plaques non règlementaires.



Les spectateurs stationnés sur le trottoir et une place réservée aux personnes en situation de handicap, ont été également verbalisés. Le radar mobile installé à proximité du site, sur une voie dont la vitesse est limitée 90km/h a relevé, en moins de deux heures, quatre-vingt six excès (84 véhicules légers, 2 motos). Le plus rapide a été mesuré à 148km/h.



A St Pierre, la Formation Motocycliste a relevé une quinzaine de contraventions, dont une circulation à un régime moteur excessif en agglomération, un dégagement excessif de fumée, quatre conduites avec un téléphone tenu en main. Un conducteur s'avérant circuler sans permis, son véhicule a été immobilisé. Quatre défauts de gants et un non port de casque ont été retenus à l'encontre de conducteurs de deux roues.



Ce sont donc 122 contraventions et un délit qui ont été constatés lors de ces contrôles.



Ceux-ci réalisés à des horaires où le risque d'accident mortel est multiplié par 7 se poursuivront.