Sécurité routière : 235 infractions relevées par les forces de police

Les effectifs de la Police ont réalisé ce week-end 63 opérations de sécurisation et de sécurité routière. Les 239 fonctionnaires de police mobilisés ont ainsi relevé au total 235 infractions.



11 conduites sous l’empire d'un état alcoolique, pour des taux compris entre 0.41 et 0.96 mg/l d'air expiré, ont ainsi été constatées ainsi que 22 défauts d'assurance et 11 défauts de permis de conduire.



Les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 191 autres diverses contraventions au code de la route dont 37 défauts de contrôle technique ou 25 défauts d’équipement.