Sécurité routière: 21 permis de conduire retirés par les gendarmes ce week-end

92 infractions dont 77 génératrices d'accidents graves et 21 permis de conduire retirés, tel est le bilan des forces de gendarmerie mobilisées contre l'insécurité routière ce week-end .



Les 14 motocyclistes de l'EDSR de permanence ont ainsi relevé 13 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 10 délictuelles, 13 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants, 11 excès de vitesse avec interception dont 29 enregistrés par l'appareil contrôle sanction automatisé installé à bord véhicule sillonnant les routes de l'île, 1 refus d'obtempérer (l’auteur a été identifié et convoqué à la gendarmerie), 6 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu, 4 défauts d'assurance; 3 infractions aux règles de priorité, 9 usages du téléphone en conduisant et 7 non-port de ceinture.



Samedi soir à 20 h 00 rue Haute à Saint-Leu, un automobiliste a été contrôlé positif aux produits stupéfiants, à l'alcool, en défaut d'assurance, multirécidiviste, et n'ayant pas muté son certificat d'immatriculation. L’individu a été placé en garde à vue et sera présenté ce matin devant la justice. En attendant, sa voiture a été placée en fourrière.



Par ailleurs, de bonne heure, dimanche matin entre 5 et 8 heures, en agglomération de St-Louis, les gendarmes ont mené une opération de contrôle de conduites addictives. "Le bilan est édifiant puisque 8 alcoolémies ont été constatées dont 5 délictuelles avec le taux le plus élevé 0.88 mg. Ce conducteur est volontaire pour bénéficier du nouveau dispositif applicable à La Réunion depuis le 1er mai, qui lui permettra de conduire avec un éthylotest anti -démarrage", indique la gendarmerie de La Réunion.



Les gendarmes de Sainte-Marie ont menée également une opération visant à sécuriser les routes de leur secteur en milieu d'après-midi ce dimanche. Bilan : 2 alcoolémies dont 1 délictuelle avec un taux de 0.88 mg et également un refus d'obtempérer, deux infractions au port de la ceinture et une aux règles de priorité.