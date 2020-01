A la Une .. Sécurité routière: 20 permis retirés par les gendarmes ce week-end

Police et gendarmerie étaient de nouveau mobilisées ce week-end dans des opérations de lutte contre l’insécurité routière.



Sur la RN2 de 13h à 17h, les motocyclistes de la BMO de Saint-Benoît ont relevé 14 infractions dont 6 dépassements de la vitesse limitée à 110 km/h. Un motocycliste a été contrôlé à 177 km/h, tandis qu'un automobiliste a lui été flashé à 160. Les deux conducteurs ont dû laisser leur permis aux gendarmes. 6 usages d'un téléphone et 2 non-port de la ceinture ont été constatés par ailleurs.



De 15 à 19 heures, ce sont les motards de la BMO de Saint-Paul qui mettaient en place leur radar sur la RN 1 A du côté de Trois Bassins. 5 automobilistes ont été verbalisés pour excès de vitesse. Un jeune conducteur, titulaire du permis depuis le mois de juin dernier, roulait à 139 au lieu des 80. Son permis a été immédiatement retiré par les motocyclistes.



Dans la soirée de samedi à dimanche, les motards de la BMO de Saint-Benoît ont contrôlé l'alcoolémie des usagers de 19 à 23 heures sur la commune de Sainte Marie. Un automobiliste a refusé d'obtempérer. Récupéré quelques kilomètres plus loin, il a été soumis au contrôle de son alcoolémie qui s'est révélé positif. L'enquête a démontré qu'il circulait malgré une annulation de son permis. Au cours de ce service, 2 autres alcoolémies et 3 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants ont été relevés.



De 23 à 3 heures, les motards de la BMO de Saint-Paul, ont eux aussi vérifié l'alcoolémie des usagers. Trois conducteurs présentaient un taux supérieur à ce que la loi autorise et et deux avaient consommé du zamal. 3 rétentions de permis ont été établies.



Dimanche matin, les gendarmes de Saint-Louis, l'Etang Salé et Saint-Pierre, renforcés par leurs collègues motocyclistes de la BMO de la Rivière Saint-Louis ont mené une action de contrôle des conduites addictives en agglomération de Saint Louis de 3 à 6 heures. "Le bilan est édifiant puisque 27 infractions ont été relevées". Parmi ces infractions, 19 conduites sous emprise de l'alcool dont 11 délictuelles. Un automobiliste qui a refusé d'obtempérer aux sommations des gendarmes, a été interpellé et placé en garde à vue. Il présentait un taux de 0.90 mgl



Sur la zone police, 41 fonctionnaires ont réalisé 9 opérations permettant de relever 91 infractions soit 6 délits. 4 conducteurs ont été contrôlés sous l’empire d'un état alcoolique avec des taux compris entre 0,35 et 0,92 mg / l d'air expiré).



Les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 85 autres diverses contraventions au code de la route dont des défauts de port de casque, d'équipement ou de contrôle technique.







