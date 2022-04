A la Une . Sécurité routière : 198 infractions relevées par les gendarmes

Au cours de ce long week-end de Pâques, les motocyclistes de l’E.D.S.R, en appui des compagnies de gendarmerie et des militaires de la réserve opérationnelle, ont mené 24 opérations de lutte contre l'insécurité routière et relevé 198 infractions. Par NP - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 07:07

Le bilan routier en zone gendarmerie fait état pour ce week-end pascal de 52 rétentions du permis de conduire, de 33 alcoolémies positives, 11 conduites sous stupéfiants, 77 immobilisations de véhicules dont 35 en fourrière, ou encore 29 vitesses excessives dont 17 interceptions.



Samedi 16 avril de 10h00 à 13h00, les motocyclistes de la BMO de St-Benoît, appuyés par les militaires de la brigade de Ste-Suzanne, se sont positionnés sur la RN46, à l’endroit même où, le 12 mars 2021, un pilote de deux-roues a perdu la vie. 11 infractions ont été relevées dont 6 à l’encontre des deux-roues et 5 constatées sur des conducteurs de véhicules légers, ayant mené à 4 immobilisations et 2 mise en fourrière.



Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 avril, de 21h00 à minuit et de 3h00 à 7h00, les militaires, ont mis en place des postes de contrôle des conduites addictives à Saint-Benoît, Sainte-Marie et Saint-Gilles. 51 infractions ont été relevées, dont 28 alcoolémies et 6 conduites sous stupéfiants, soit 34 immobilisations de véhicules et 13 fourrières immédiates.



En ce lundi de Pâques, des opérations de contrôle des mobilités a été menée sur l’ensemble des axes du département, par les motocyclistes de l’EDSR avec l’appui des réservistes. 43 infractions ont été constatées ayant motivé 9 immobilisations ou mises en fourrière des véhicules.



L’après-midi, la compagnie et la BMO de St-Benoît ont engagé plus de 21 gendarmes pour sécuriser les deux sens de circulation de la RN2 entre Ste-Marie et Ste-Suzanne, dont un tronçon se trouve actuellement en travaux. Au cours de ce service ayant bénéficié de l’appui des moyens aériens de la Gendarmerie, 46 infractions ont été relevées menant à 11 immobilisations et 4 fourrières.