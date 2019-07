Sécurité routière : 198 infractions relevées ce week-end

Les forces de police et de gendarmerie étaient de nouveau mobilisées sur les route de La Réunion ce week-end pour des opérations de sécurité routière. Au total 198 infractions ont été relevées, dont 53 génératrices d’accident graves, et 28 délits.



21 permis de conduire ont été retirés à des automobilistes, dont deux lors de l’opération anti-pousse menée à Saint-Denis.



Les forces de l’ordre dénombrent également :

- 29 conduite sous l’empire d’un état alcoolique,

- 16 défaut de permis de conduire;

- 5 refus d’obtempérer;



Au total 15 motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière et 102 fonctionnaire de police ont été mobilisés.