Sécurité routière: 19 permis retirés par les forces de l'ordre ce week-end





Samedi dans le secteur de la Rivière du Mât les hauts, la BMO de Saint-Benoît a constaté 4 alcoolémies dont 3 délictuelles et une conduite sous stupéfiants. Une jeune conductrice a été contrôlée avec un taux de 0.71 mg/L d'air expiré, son véhicule n'était pas assuré. Un scootériste ne portant pas de casque présentait un taux de 1.20 mg/l d'air expiré.



A Saint-Louis, les motocyclistes de la brigade motorisée renforcés par les gendarmes de la brigade locale ont mené une opération de recherche de conduites addictives. 5 conduites sous l’emprise de l’alcool avec le taux le plus élevé à 1.17 mg ont été enregistrées mais également des conduites sous produits stupéfiants et deux non-ports de la ceinture.



Des contrôles ont été menés à Saint-Benoît, Saint-Paul et La Possession. 16 rétentions de permis ont été opérées ce weed-end par les gendarmes.



Coté police, 21 opérations de sécurisation et de sécurité routière ont été réalisées et ont permis de relever 103 infractions dont 32 délits parmi lesquels 12 conduites sous l’empire d'un état alcoolique pour des taux compris entre 0,39 et 1,38 mg / l d'air expiré. Les 87 fonctionnaires de police ont aussi constaté 9 défauts d'assurance, 8 défauts de permis de conduire et 3 refus d'obtempérer.



