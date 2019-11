Sécurité routière : 18 permis retirés par les gendarmes ce week-end

Samedi 9 novembre :

Les gendarmes de Saint-Benoît et Saint-Paul étaient mobilisés respectivement à Sainte-Marie et Saint-Gilles sur plusieurs postes de contrôles. 12 infractions graves génératrices d’accident ont été constatées :

- 5 conduites sous l’emprise de stupéfiants

- 4 vitesse excessives

- 1 conduite sans permis

- 1 conduite sans assurance

- 1 téléphone au volant



Dimanche 10 novembre :

Au petit matin, entre 03h00 et 06h00, la compagnie de Saint-Pierre a déployé un point de contrôle du coté du Tampon. 22 infractions au code de la route ont été constatées :

- 14 alcoolémies (6 délictuelles)

- 2 conduites sous stupéfiants

- 2 conduites sans permis

- 1 conduite sans ceinture de sécurité

- 1 conduite dans assurance

- 2 défauts de contrôles techniques



D’autres points de contrôles du côté de Saint-Gilles et l’Hermitage sont déployé dans la journée du dimanche pour lutter contre les conduites addictives, 16 infractions sont relevées :

- 13 alcoolémies (4 délictuelles)

- 1 conduite sous stupéfiants

- 2 conduites sans permis



Bilan des accidents :



Malgré la forte mobilisation des forces de l’ordre sur les routes de La Réunion ce week-end, la gendarmerie déplore un accident mortel, impliquant 3 véhicules et faisant un mort et un blessé grave. Une vitesse excessive et un dépassement dangereux seraient à l’origine de ce drame.