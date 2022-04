A la Une .. Sécurité routière : 15 excès de vitesse de plus de 30 km/h en 2h

​Le mercredi 27 avril 2022, les motocyclistes de la B.Mo St-Benoît ont réalisé tout au long de la journée des contrôles des mobilités, sur la commune de Ste-Marie indique la gendarmerie de la Réunion dans un communiqué : Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 16:39

De 15 à 17 heures, un contrôle vitesse a été mis en place sur la R.N 2, dans la zone de travaux limitée à 70 km/h. Au cours de cette opération, 15 excès de vitesse de plus de 30 km/h ont été constatées.



Parmi les 15 contrevenants, l’un d’eux, s’est avéré être positif aux stupéfiants. Ce dernier, a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire et son véhicule a pris la direction de la fourrière.



Durant ce service, 3 automobilistes ont également été sanctionnés pour conduite en faisant usage d’un téléphone.



Au cours de la soirée de 20 heures à 22 heures, un contrôle des flux avec pour objectif la recherche des conduites addictives a permis aux motocyclistes de constater : 3 conduites sous l’empire d’un état alcoolique, 1 défaut de permis de conduire en récidive légale ainsi qu'une conduite avec un permis non prorogé.



Carton rouge pour deux automobilistes qui circulaient sous l’emprise de stupéfiants, en étant en récidive légale.



Quatre des délinquants routiers ont vu leur véhicule partir en fourrière et leur permis de conduire immédiatement retiré.