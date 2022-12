Sécurité et tranquillité publique : un nouveau dispositif pour la Ville de Saint-Paul

Sébastien GUYON, délégué à la politique de l’eau à l’assainissement et à la GEMAPI, à la gestion du personnel communal, à la sécurité et à la police présente le nouveau dispositif visant à garantir la sécurité et la tranquillité publique de la population saint-pauloise : le centre de supervision urbain (CSU) et de son centre de commandement opérationnel, avec, à terme, 51 caméras déployée sur tout le territoire. Coût du projet : 1,2 million d’euros.