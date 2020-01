Sécurité Routière : Tous concernés !

Le Plan d’Action lancé par la Préfecture le 18 décembre dernier faisait état d’une large concertation auprès des associations de lutte contre l’addictologie. Pourquoi en avoir exclu d’emblée les acteurs économiques qui, depuis des années, mènent sur le terrain de nombreuses actions de prévention et de sensibilisation ?



Elles sont cinq. Cinq entreprises du secteur des boissons alcoolisées qui depuis plus de 15 ans sont réunies à travers l’association Avec Modération ! et financent de nombreuses actions de prévention et de sensibilisation contre un usage nocif de leurs produits, qu’il s’agisse d’un usage excessif néfaste pour la santé, ou d’un usage inapproprié (consommation pendant la grossesse, au volant, ou chez les jeunes).



Malgré cette implication, Avec Modération ! reste exclue des échanges indispensables pour mener sur le territoire réunionnais une vraie politique de prévention et de sensibilisation de manière à lutter contre l’alcoolisme ou un usage à risque des boissons alcoolisées.



Pourtant derrière ces entreprises, il y a des femmes et des hommes responsables, conscients des problématiques qui touchent certains Réunionnais et qui fragilisent notre vivre-ensemble, et cependant fier.e.s de leurs produits, attachés à leurs emplois, et prônant une consommation des boissons alcoolisées attachée à la convivialité, la qualité et la modération.



Si Avec Modération ! se réjouit de la fermeté avec laquelle les pouvoirs publics s’emparent des abus liés à l’alcool, elle ne peut que se désoler d’être si peu associée aux réflexions qui permettront demain à la société réunionnaise de trouver des solutions concrètes et durables à ces abus.



Pour rappel : Avec Modération ! c’est :



- près de 40 actions en 2019 en discothèques, sur les plages ou dans les bars et les restaurants

- près de 15 000 personnes sensibilisées durant l’année

- une veille juridique permanente destinée à former les équipes au respect de la loi Evin

- 5 adhérents (Brasseries de Bourbon, Chatel, Diageo Réunion, Rhums Réunion et Sorebra)