Sécurisez les itinéraires en participant aux deux cartoparties VÉLO du 5 novembre prochain

Une cartopartie vélo, qu’est ce que c’est?

Avec l’aide de bénévoles cyclistes, cartographier une zone ou un quartier identifié permettra de mettre à jour une base de données sur laquelle s’appuie l’application GEOVELO. Ils pourront ainsi notifier : présence ou absence de pistes et bandes cyclables, parkings vélos, points noirs de sécurité, nids de poule, autres incidents etc…



​Comment y participer?

Les participants seront invités à se rendre au point de ralliement . Chaque participant devra signer un décharge de responsabilité et recevra un kit de bienvenue + bouteille d’eau. Une zone d’exploration ( 1zone= 1km2) sera attribuée à chaque participant afin qu’il puisse contribuer via l’application GEOVELO Une fois la cartographie terminée, le participant remettra les informations à l’animateur et pourra répéter l’action sur d’autres zones autant qu’il le souhaite.

Pensez à télécharger l’application GEOVELO avant de venir aux cartoparties.

La Cartopartie vélo permettra in fine aux usagers vélo d’accéder -via l’application GEOVELO- à une cartographie complète et à jour afin de proposer des itinéraires les plus adaptés aux cyclistes.A vélo, à pieds, ou en trottinettes, les participants pourront contribuer à la sécurité des usagers en relevant les aménagements cyclables existants et les points à améliorer sur le territoire.Les Cartoparties se dérouleront le matin de 9H30 à 12H00 .Après avoir inauguré l’application Géovélo lors de la Semaine Européenne de la Mobilité au mois de septembre dernier , le SMTR voit là une belle opportunité de promouvoir cette application, véritable outil pratique pour les usagers du vélo. Un enjeu capital pour le TCO de faire valoir la mobilité douce sur tout son territoire.