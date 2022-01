Section communiste du Port : Olivier Hoarau donne le la !

Je suis avec attention les articles publiés par la section communiste du Port ces dernières semaines et je dois dire qu’en tant que membre de longue date du PCR, je ne peux qu’être affligé de voir où en est réduit mon propre parti.



N’ayant pas fait suffisamment d’études je ne m’exprimerai pas sur le fond des articles. Mais on doit quand même constater que cette obsession autour de Olivier Hoarau est affligeante.



C’est bien simple : la section communiste du Port ne vit qu’à – travers Olivier Hoarau. Encore pire, c’est la Mairie du Port qui donne le la : tantôt la Mairie publie. Et le PCR de répondre. Et la Mairie de faire un droit de réponse. Et le PCR de renchérir… En bref Olivier Hoarau éternue et c’est le PCR qui se mouche... Heureusement qu’il n’a pas le COVID !!



Etant un communiste de la première heure (plutôt tendance marxiste), je me demande bien : où est la vision du PCR ? Qu’a à dire la section communiste du Port sur notre autonomie alimentaire ? que pense le PCR de la mésaventure de cet entrepreneur réunionnais qui s’est vu refuser toutes les aides du plan de relance pour son procédé innovant de traitement des fruits à vapeur d’eau parce qu’il ne fait pas partie des « majors » du secteur ? que pense la section PCR du Port de la gestion calamiteuse de la crise sanitaire par les autorités coloniales et de la restriction toujours plus grande de nos libertés fondamentales ?



Plus personne ne réfléchit, plus personne n’analyse, on peut même se demander : y a-t-il encore des têtes pensantes au PCR aujourd’hui ? Allons, mes camarades, un peu de sérieux !