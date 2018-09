Politique Section Socialiste du Tampon : Nathalie Musso succède à Jean-Jacques Vlody La section socialiste du Tampon annonce sa rentrée politique avec en ligne de mire les prochaines échéances électorales, les européennes en mai 2019 mais également les municipales de 2020. Pour y faire face, une nouvelle équipe. Isabelle Musso a ainsi été élue secrétaire de section en avril dernier. La conseillère municipale et ancienne candidate aux cantonales de 2015 veut s’inscrire "dans la Renaissance du Parti Socialiste ".

"Les Socialistes du Tampon ont compté dans le paysage politique tamponnais depuis longtemps déjà et ont connu de belles victoires. Nous voulons continuer ce travail politique, rester fidèles aux valeurs socialistes, laïcité, égalité réelle, progrès humain, justice sociale. Nous voulons avec conviction participer à la construction d'un projet d'avenir pour le Tampon aux échéances électorales futures.



Nous nous inscrivons dans une opposition à la politique gouvernementale. Nous dénonçons la politique anti-sociale du Président des riches, suppression des contrats aidés, diminution des aides au logement (APL accession), augmentation de la CSG pour les retraités, et cadeaux fiscaux aux plus riches.



Le Plan Pauvreté récemment présenté n'est pas à la hauteur du défi alors que plus de 40% des Réunionnais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Même si certaines mesures déjà mises en œuvre par le Président HOLLANDE sont positives (création de places de crèche, renforcement de la garantie jeune), l'application du nouveau revenu universel d'activité soumis à des conditions d'emploi remet en cause la notion de minimum social et relève d'une grave régression.



Cette politique étrangle aussi les collectivités locales qui doivent se plier à des règles de contrôle budgétaire qui les empêchent d'embaucher et ralentissent leurs investissements.

Le prochain budget pour l'outre-mer, s'il est voté en l'état, risque d'être une catastrophe pour La Réunion (fin du CICE pour les entreprises, suppression de l'abattement fiscal de 30%, suppression de postes dans l’Education Nationale) avec une perte d'emplois considérable.



Nous soutenons à l'Assemblée Nationale le groupe des Socialistes et apparentés dont la Députée Ericka BAREIGTS était la candidate à la présidence de l'Assemblée Nationale.



Les Socialistes du Tampon veulent construire un projet utile pour les Tamponnais.ses mettant en avant l'éducation, la culture, et le développement des activités pour l'emploi.



Nous pronons la défense de l'environnement, le développement et le soutien des filières agricoles, l'innovation en matière de déplacement et de transport et la construction de logements. Ce projet doit répondre aux besoins d'épanouissement et de bien-être des jeunes comme des personnes âgées et des familles.



C'est notre travail auprès des Tamponnais.aises qui construit notre crédibilité.

En tant qu'élues municipales, Colette FONTAINE et moi-même intervenons sur les dossiers du Tampon dans le cadre d'une opposition ferme et constructive. Nous dénonçons les faiblesses de l'action municipale. Plus de 13 000 personnes dans notre commune sont privées d'emploi, ce qui nécessiterait une politique sociale plus offensive et solidaire.

L'enfance et la jeunesse restent encore les parents pauvres de la majorité municipale actuelle et la politique culturelle devrait être plus ambitieuse.



Nous sommes particulièrement vigilantes sur les Projets de la municipalité, notamment le Parc du Volcan, en ce qui concerne les nuisances sur l'environnement, la participation citoyenne et la consultation des riverains.



Face à cette situation difficile, nous avons besoin d'un Parti Socialiste solidaire et d'une section au Tampon qui soit un lieu d'échanges, de réflexion et de combat, un outil pour ceux qui veulent peser dans le débat public et participer à l'amélioration de la vie quotidienne et au développement de notre territoire.



Ce sera la mission de la nouvelle Section Socialiste du Tampon !

Des échéances électorales s'annoncent, d'abord en mars 2019 pour les Elections Européennes puis les Municipales en mars 2020, nous y prendrons toute notre part".



Isabelle MUSSO, Secrétaire de section N.P Lu 252 fois





Dans la même rubrique : < > Nassimah Dindar: "Arrêtons de toucher à la classe moyenne !" Sabine Montrouge, la suppléante d'Ulrich Quinot, appelle à faire barrage aux frères Robert