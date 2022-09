A la Une . Secours en montagne : Pour récupérer son drone, il reste coincé dans le rempart du volcan

Un passionné de drone a bénéficié des compétences exceptionnelles du peloton de gendarmerie de haute montagne dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors qu'il tentait de récupérer son appareil crashé 20 mètres plus bas, il est resté coincé au bout d'une corde. Par IS - Publié le Vendredi 2 Septembre 2022 à 17:27

Entre 19 et 20 heures, après avoir bien bataillé, les gendarmes du PGHM ont réussi à extraire à la verticale un aficionado de drone qui pendait au bout d'une corde.



Le passionné était descendu seul et sans téléphone 20 mètres plus bas afin de récupérer son appareil qui s'était crashé. Mais il s'est retrouvé coincé dans la végétation et n'a pas réussi à remonter.

Par chance, des passants qui se trouvaient dans les environs ont entendu ses cris et ont pu requérir l'intervention des secours. Sans quoi, vu l'endroit où les faits ses ont déroulés, le trentenaire imprudent aurait pu y rester longtemps.



L'homme a donc été "pêché" au câble par les hommes du PGHM qui l'ont ensuite récupéré en coupant sa corde. Le tout dans la partie de l'enclos du volcan, au niveau de la coulée de 2004, dans une zone où la végétation est très abondante



Faut-il encore rappeler que lorsque l'on sort seul en randonnée, avec ou sans drone, il est prudent de prévenir de son itinéraire et de toujours se déplacer avec un téléphone chargé sur soi.