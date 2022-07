A la Une . Secours en montagne : Plus d'une vingtaine d'interventions en une semaine

Depuis le 17 juillet dernier, les interventions en montagne menées par le PGHM et la SAG se multiplient, notamment sur les secteurs de Mafate à la Nouvelle, Marla, Aurère ainsi qu'à la rivière Langevin à Saint-Joseph. Par NP - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 11:57

Les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne indiquent que les personnes secourues ces jours derniers sont victimes d'entorse, fracture, déchirure et certaines sont en insuffisance physique.



Les secouristes rappellent que le climat tropical de l'île entraîne souvent une dégradation rapide de la météo. Aussi, avant chaque sortie, il est conseillé de s'informer sur les conditions météo et de renoncer si le temps se dégrade.



Il est également conseillé de rechercher des points en hauteur pour se mettre à l'abri et de prévoir du matériel pour se protéger de la pluie, s'éclairer la nuit et pour contacter les secours avec un téléphone chargé. Toujours avoir dans son sac de la nourriture, de l'eau et un vêtement chaud.

Renoncer si le temps se dégrade



Les professionnels rappellent qu'il ne faut ne pas attendre la nuit pour appeler les secours car une intervention de nuit est beaucoup plus dangereuse et difficile à exécuter pour les équipes de la SAG, la Section aérienne de gendarmerie et le PGHM.

Enfin, il ne faut pas s'engager dans des itinéraires proches de ravines et cours d'eau quand la météo prévoit de la pluie, tout comme il est prudent d'éviter les routes sinueuses, inondées ou en contrebas de falaises dans la mesure du possible.