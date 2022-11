Communiqué Secours Catholique : Rapport sur la pauvreté et collecte nationale

Voici le communiqué du Secours Catholique au sujet du rapport sur l'état de la pauvreté en France mais aussi de sa collecte nationale. Par NP - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 18:41

Cette semaine, le Secours Catholique a publié son rapport sur l’état de la pauvreté en France. Comme il était à craindre, le chiffres sont une illustration criante de l’aggravation de la situation.



Alors que le seuil de pauvreté est fixé autour de 1200€ par mois, le niveau de vie médian des personnes accueillies par le Secours Catholique en 2021 est de … 548 euros ! Soit la moitié de ce seuil !



60 % du revenu des personnes en précarité est absorbé par les dépenses pré-engagées, contre 30 % pour l’ensemble de la population. Pour la moitié des ménages rencontrés, il ne reste pour vivre, par jour et par personne, que 5 euros. C'est 0,5 à 1 euro de moins qu'avant la crise sanitaire. Ces chiffres concernent l’ensemble du territoire national, mais évidemment, La Réunion n’échappe pas à cette réalité, bien au contraire !



Le Secours Catholique de La Réunion tente par plusieurs moyens de venir en aide aux personnes, tant au moment de catastrophes naturelles ou « ponctuelles » (inondations dans le sud, incendie de Montgaillard...) que par des actions pérennes : lieux d’accueil tels que la Kaz Fraternelle à Saint Clotilde ; cafés de rue, repas solidaires et / ou maraudes dans plusieurs communes de l’île ; accompagnement des familles, des personnes âgées ou isolées, des personnes sans abri ... Que ce soit par une écoute active, une aide matérielle, ou un coup de main pour régler un problème administratif ou autre, les bénévoles font leur possible pour atténuer les difficultés des plus démunis et semer des graines pour que germe un monde plus fraternel.



Pour mieux le faire, le Secours Catholique s’est doté de trois camping cars, véritables lieux d’accueil mobiles permettant d’aller encore plus vers les autres, et notamment vers les populations plus isolées, dans les coins situés à l’écart. Ce week-end, à l’occasion de la collecte nationale du Secours Catholique, les trois camping cars vont sillonner toute l’île, aussi bien dans les hauts que dans les bas, en faisant des haltes dans de nombreux lieux* pour proposer un café, une animation ou un brin de conversation aux personnes qui croisent leur chemin. Si donc vous voyez notre camping car près de chez vous, n’hésitez pas à venir nous voir ! Et pourquoi pas faire un bout de chemin avec nous ?