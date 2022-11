Communiqué Secours Catholique - Journée mondiale des pauvres - Edition 2022

Instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, la sixième édition de la Journée mondiale des pauvres aura lieu le 13 novembre 2022. Cette journée est l'occasion de donner de la visibilité aux actions de notre association en faveur des personnes en situation de précarité. Par NP - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 16:34

Cette journée débutera par l'accueil de nos bénévoles et de nos bénéficiaires.



Puis, tous ensemble, nous assisterons à la messe célébrée par Monseigneur Gilbert Aubry. Celle-ci se déroulera à 10H sur la Place Notre Dame de Lourdes à Saint-Paul.



Après un repas partage rassemblant salariés, bénévoles et accueillis, des activités seront proposées tout au long de l'après-midi.