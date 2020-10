A la Une . Secouristes et forces de l'ordre mobilisées sur le Pont de la Rivière des Pluies

Les forces de l'ordre et les secours sont déployés sur le tronçon du boulevard Sud qui rejoint la 4 voies de Sainte-Marie. Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 13:22 | Lu 1489 fois

Une tentative de suicide est en cours sur le nouveau pont de la Rivière des Pluies à Saint-Denis. La circulation est coupée entre le giratoire de Gillot et celui de la Technopole dans le sens Est-Ouest.



Après une heure de négociations, la personne qui menaçait de se suicider a pu être raisonnée par un policier de la BAC. La personne désespérée était passée en contrebas de la rambarde de sécurité. Elle a pu être harnachée et ramenée sur le tablier du pont avant d'être transférée vers le CHU de Bellepierre.











Publicité Publicité