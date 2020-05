Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Seconde édition du concours photo : “Les zones humides de La Réunion”





Ce concours photo est gratuit et ouvert à tous du 20 mai avril au 20 septembre 2020.



Nous publions en intégralité le communiqué de la régie RNNESP.



“Pour la seconde année consécutive, les zones humides sont à l’honneur dans le cadre de notre concours photo. Ce concours photo vise à sensibiliser le public à la variété des zones humides présentes sur le département de La Réunion et aux trésors de biodiversité qu’elles préservent.



En effet, une zone humide peut prendre différentes formes. Comme le rappelle le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année». (Art. L.211-1).



Cela correspond aux étangs, mares, marais, embouchures de rivières et ravines, tourbières, prairies humides, pandanaies, récifs coralliens…



Le concours photo comprend 5 catégories : FAUNE : Photographie d’une espèce animale présente dans une zone humide de La Réunion.

FLORE : Photographie d’une espèce végétale présente dans une zone humide de La Réunion.

PAYSAGES ET ESPACES NATURELS : Photographie d’ambiance d’un paysage d’une zone humide de La Réunion.

MACRO : Photographie d’une espèce issue de la micro faune (insectes, papillons, libellules, araignées, escargots…) vivant dans les zones humides de La Réunion.

NOIR ET BLANC : Photographie artistique en noir et blanc d’une zone humide de La Réunion.



Sept prix seront décernés aux gagnants au mois de novembre prochain répartis ainsi : 1 grand prix toute catégorie, 5 prix par catégorie et 1 prix du public (votation par sur internet)



La date limite de participation est fixée au 20 septembre 2020 à 23h59.



Les photos primées seront exposés sur l’année 2021 à la Maison de la Réserve Naturelle Etang de Saint-Paul au moment de la Journée Mondiale des Zones Humides.



Le règlement du concours photo est disponible en téléchargement ici :



Pour en savoir plus sur les zones humides, retrouver ci-après la liste des zones humides répertoriées par la DEAL :



