A la Une . "Seconde chance", le long-métrage des collégiens de Mille Roches pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéos

Les élèves du collège Mille Roches (Saint-André) ont présenté un film d’une heure qu’ils ont produit. Un film pédagogique pour mettre en garde contre l’addiction aux jeux vidéo. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 11:06

Il aura fallu deux ans de travail, de rires et de sueur, mais le jeu en valait la chandelle. Durant deux années scolaires, les élèves de l’atelier cinéma du collège de Mille Roches se sont investis dans un projet : faire un film. Un long-métrage de 1h05 qui a été présenté le 3 juin dernier et se trouve disponible sur YouTube.



Derrière ce projet fou, on retrouve Patrick Olot. Le professeur d’anglais et créateur de vidéo a permis aux élèves d’aboutir à cette œuvre dont ils seront fiers pour longtemps. Il a sollicité Anne-Sophie Taiale pour assurer le rôle de chargée de production. Ensemble, ils ont su accompagner les élèves pour obtenir un résultat aussi esthétiques que surprenants.



Un aboutissement également permis par le financement de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Car le thème de ce film est avant tout pédagogique. "Seconde chance" raconte l’histoire d’un adolescent qui tombe peu à peu dans une addiction aux jeux vidéo. Une dépendance qui va le mener dans une spirale infernale.



Découvrez Seconde chance :





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur