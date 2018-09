"Seconde Rétine", une exposition d’Alain Noël à l’Artothèque

Le Département vous invite à découvrir l’exposition de Alain Noël, intitulée « Seconde rétine » du 29 septembre 2018 au 10 février 2019 à l’Artothèque de La Réunion.



Cette exposition veut montrer comment un artiste réunionnais d’aujourd’hui a travaillé avec l’abstraction picturale comme une composante importante de son travail.



Outre sa fidélité à son engagement envers la recherche et l’expérimentation notamment au sujet de la couleur et la pigmentation en peinture, la complexité de son univers artistique insulaire, faite de questionnements à la fois multidimensionnels et multidirectionnels, a nécessité d’exposer différents aspects en dehors de son travail supposé connu ou prématurément typique.

L’île de La Réunion est pour Alain Noël un phénomène de jaillissement, une physique naturelle dont nous ne sommes qu’un infime fragment.



La peinture d’Alain Noël a toujours été une peinture de l’intranquillité. Ce n’est jamais de réalisme et d’exactitude qu’il est question pour lui en peinture, mais toujours de vérité et de liberté.



Pour le Président du Département, Cyrille Melchior, les œuvres d’Alain Noël sont tout à la fois émouvantes, vibrantes, porteuses de magie et de poésie : « C’est une peinture sensible, apaisante mais aussi tonique. Une belle énergie se dégage de l’ensemble des œuvres ainsi qu’une réelle sensualité dans le travail de la matière picturale ».



L’exposition « SECONDE RÉTINE », sélection de peintures de 1990 à 2018, est une nouvelle occasion accordée à l’artiste de lui permettre de préciser davantage ses préoccupations actuelles.



Le Musée Léon Dierx ; La Collection d’Art Contemporain de la Ville de Saint-Pierre, La Réunion ; le FRAC-REUNION et un collectionneur particulier ont bien voulu accompagner l’Artothèque dans sa volonté d’offrir au public un large aperçu de la recherche artistique du peintre Alain NOËL.



Artothèque : 26, rue de Paris à Saint-Denis

Du mardi au dimanche de 09h30 à 17h30.