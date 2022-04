Communiqué Second tour : Le "collectif des gens conscient" demande à "décider seul et sans aucune contrainte"

Après le 1er tour des présidentielles, le collectif des Gens Conscients, soutien de Jean-Hugues Ratenon, donne sa vision du 2nd tour. Par N.P - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 16:48

Le communiqué :



Le premier tour de la présidentielle 2022, laisse dans son sillage des orphelins.



Des femmes et des hommes, hésitants sur le chemin à emprunter tant les idéologies restantes leur sont étrangères.

Étrangères pour une île d'exception, une île nommée « Réunion »



Mais, une île qui porte encore les stigmates d'un peuple en souffrance, vivant dans une sous-France.

Un peuple trop longtemps abandonné et non écouté.



Nous avons dans le cadre de ces scrutins électoraux, la possibilité d'exprimer librement nos opinions de partager ces dernières, aussi différents puissent-ils être.



C'est pour cela que nous, les gens conscients, nous devons prendre nos responsabilités, en âme et conscience.



Nous saisissons la chance que nous avons de pouvoir décider seul et sans contraintes et nous demandons à la classe politique de nous comprendre et de nous laisser la responsabilité de décider seul et sans aucune contrainte.



Nous avons appris de l'histoire. C'est à la population de l'écrire maintenant.



Porte Parole des Gens Conscients

Stéphane ETIENNE - « Capi »