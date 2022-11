Revenir à la Rubrique CASUD Sécheresse et impact sur l'eau : La CASUD fait le point

Grâce à ces nombreux et importants investissements réalisés depuis 2014 par la CASUD et ses partenaires, tels que: • la mise en service du captage Edgar Avril en mars 2019 pour un montant avoisinant les 10 millions d'euros,



• les interconnexions des réseaux,

• l'extension des capacités d'irrigation avec les retenues collinaires géantes et le financement de retenues individuelles, la CASUD est aujourd'hui l'intercommunalité qui connaît le moins de problème en alimentation de sa population en eau.



En effet, les ressources en eau sur le territoire de la CASUD restent stables et les coupures d'eau ont été, en quelques années, quasiment éliminées dans les différents quartiers, comme ceux du Tampon par exemple !



Cependant, le réchauffement climatique entraîne une baisse des précipitations : le mois d'octobre 2022 a été, selon Météo France, à La Réunion le mois d'octobre le plus sec de ces 51 dernières années ! Et l'arrivée des fortes pluies n'est pas prévue avant plusieurs semaines !



De plus, avec la hausse des températures, les besoins en eau pour les activités de la population qui augmente (Le Tampon par exemple est passé de 40 000 en 1983 à 80 000 habitants actuellement) sont de plus en plus importants en cette période de fortes chaleurs.



Cette situation amène à constater une augmentation forte de la consommation en eau sur certains secteurs comme actuellement Piton Dugain, Notre Dame de la Paix, Grand-Tampon,.... Cela peut entraîner, de la part de Sudéau, des coupures de nuit afin de permettre aux réservoirs de se remplir pour que l'eau soit disponible en journée pour toutes et tous.



Afin de permettre à sa population d'avoir de l'eau en quantité suffisante, la CASUD mène différentes actions :

• actuellement : Forage Takamaka à Saint-Philippe (3,1 millions €), réhabilitation de la galerie drainante de Langevin (7,4 millions €), remplacement des canalisations abîmées sur les 4 communes pour limiter les fuites d'eau,

• à court et moyen terme (pour les prochains mois) : études pour augmenter la capacité de pompage alimentant les secteurs qui pourraient être concernés par un éventuel manque d'eau, refoulement de l'eau sur la partie haute de l'Entre-Deux

• et, pour le long terme, la CASUD travaille sur de nombreux projets : avec la Commune de Cilaos, sur le partage avec Le Tampon des ressources en eau du Bras de Benjoin , l'optimisation de l'exploitation du forage de Kerveguen à Saint-Joseph, la sécurisation du refoulement Grand Bassin/Bois Court...





