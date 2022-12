Sécheresse dans le secteur du Tévelave : La CIVIS fait le point

Depuis 2020, des épisodes de sécheresse exceptionnels à La Réunion entraînent un assèchement des ressources de surface (rivières, réservoirs, eaux de pluie, etc.) qui ne suffisent plus à alimenter une partie de la population, comme c’est le cas actuellement au Tévélave.



Le Tévelave étant une zone isolée, alimentée uniquement par des captages d’eaux de surface, une réflexion avait été engagée en 2019, dans le cadre du PRODEO (Programme Départemental Opérationnel pour l’accès à l’eau dans les Hauts) à

l’initiative du Département de La Réunion.



L’objectif de cette étude était de desservir le secteur de Bellecombe, soit 357 ha, en eau d’irrigation avec une possibilité de raccordement de ce réseau d’eau brute au réseau du secteur de Tévélave.



Aussi, il a été décidé d’alimenter le secteur par le Bras de Cilaos et de créer un refoulement depuis le réservoir départemental des Avirons avec la création de 4 stations de pompage et 4 réservoirs, pour un coût estimé à 10 millions d’euros.



Cependant, ce projet se matérialisera aux alentours de 2027 et une solution alternative doit être apportée à moyen terme pour pallier

le manque de ressources en eau et endiguer les effets de la sécheresse.



La CIVIS et la commune des Avirons se sont ainsi concertées en présence des partenaires que sont le Département, la CISE et la SAPHIR, et proposent aujourd’hui, sous réserve de faisabilité, la pose de 3 km de canalisation afin de refouler l’eau

du secteur du Ruisseau, alimenté par la nouvelle usine Mélina, jusqu’au Tévelave.



Une station de pompage serait créée également. L’ensemble du projet est estimé entre 2 et 3 millions d’euros pour une mise en œuvre d’ici 2 à 3 ans.



La CIVIS et la commune des Avirons tiennent ainsi à rassurer les habitants du Tévelave en leur apportant les moyens nécessaires pour une desserte en eau pérenne.