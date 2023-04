A la Une . Sécheresse à Mayotte : Le ministre Carenco demande la vente des bouteilles d'eau à prix coûtant

Le ministre Jean-Francois Carenco souhaite que pendant les six prochains mois à Mayotte, l’eau embouteillée soit vendue à prix coûtant sans aucune marge à Mayotte. Par P.J - Publié le Mardi 4 Avril 2023 à 08:07

Répondant à une question a l’Assemblé nationale le 28 mars, Jean-Francois Carenco a déclaré :"J’ai demandé aux deux grands distributeurs présents à Mayotte de vendre de l’eau à prix coûtant, sans aucune marge, pendant les six prochains mois. Un des deux m’a déjà donné son accord, j’attends celui de l’autre". Une mesure qui aidera à faire face à la crise de l’eau, selon ce dernier, rapporte le journal de Mayotte.



S’agissant travaux en cours, le ministre a assuré qu’ils ont repris depuis 6 mois.



D’ailleurs, l’extension de l’usine de dessalement pour gagner 2.000 m3 par jour est en cours, « les crédits sont disponibles », a-t-il affirmé.



D’ici 15 jours, et grâce à la mobilisation de la sécurité civile, 400m3 seront disponibles chaque jour pour les plus démunis, a annoncé Jean-Francois Carenco.