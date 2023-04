A la Une . Sécheresse à Mayotte : De l'eau distribuée gratuitement aux habitants

Les habitants de Mayotte les plus démunis recevront gratuitement l’eau. Annonce faite par le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco

Par N.P - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 15:52

Mayotte étant confronté à une pénurie d’eau inédite, les habitants les plus démunis recevront de l’eau gratuitement, a annoncé mardi le ministre délégué aux outre-mer Jean-François Carenco, rapporte L'info durable.



S’agissant de la sécheresse que subit actuellement le territoire, le ministre a affirmé : « nous y travaillons depuis environ 15 jours. Je l'ai évoquée ce matin même avec madame la Première ministre et monsieur le président de la République ».



Mayotte, qui est déjà soumise à deux tours d'eau par semaine, est menacée d'une pénurie de grande ampleur car les niveaux des retenues collinaires sont quatre fois plus bas que l'année dernière.



De plus, le ministre a demandé aux deux grands distributeurs présents à Mayotte de vendre de l'eau à prix coûtant, sans aucune marge, pendant les six prochains mois.



Par ailleurs, « les procédures concernant la création de la troisième retenue collinaire et de la deuxième usine de dessalement afin d'augmenter les capacités de production de 5.000 m3 sont aujourd'hui débloqués et j'attends les arrêtés d'utilité publique le plus rapidement possible", a assuré Jean-François Carenco.



Concernant l'usine de dessalement de l'île de Petite-Terre, les travaux sont en cours afin d'augmenter au plus tôt la capacité de production de 2.000 m3 jour supplémentaires.