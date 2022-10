Sécheresse à La Réunion : Les communes commencent à limiter l'usage de l'eau

La Réunion fait face à une période sèche. La saison des pluies avait pourtant été plutôt bonne en début d'année, mais très peu de précipitations ont été enregistrées ces derniers mois. Un déficit pluviométrique est déploré dans plusieurs secteurs de l'île.Les Hauts et l'Est de La Réunion sont principalement touchés. Les maires de la Plaine des Palmistes et Bras-Panon ont annoncé aujourd'hui la mise en place de restrictions de l'usage de l'eau. Cela concerne le lavage des voitures, le remplissage des piscines, l'arrosage des pelouses ou encore le lavage des façades.L'Office de l'eau explique que la pénurie en eau va toucher progressivement les communes les plus fragiles, notamment dans l'Est de l'île et dans les hauteurs du département. Mais les villes côtières, surtout dans l'Ouest, qui sont préparées à cette situation, pourront-elles faire à ce déficit si les pluies n'arrivent pas dans les prochaines semaines ?