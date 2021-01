Sécheresse : Un fonds de secours devrait être débloqué

Mobilisation du volet agricole du fonds de secours pour l’Outre-mer



La période de mai à décembre 2020 a été qualifiée par Météo France d’exceptionnelle en termes de déficit hydrique sur une grande partie de La Réunion.



Fin 2020, le préfet de La Réunion a été alerté à plusieurs reprises par les professionnels ou les élus, et plusieurs comités sécheresse ont été réunis au cours de cette période pour suivre la situation et prendre les mesures d’accompagnements nécessaires en lien avec les collectivités territoriales et les professionnels, notamment l’approvisionnement en eau des élevages.



Suite à la saisine officielle de l’Etat par la chambre d’agriculture le 15 janvier 2021, le préfet a décidé de nommer une mission d’enquête qui doit estimer les pertes agricoles en vue de les présenter à un Comité Départemental d’Expertise (CDE) établi par un arrêté préfectoral signé dès cette semaine.



Le CDE rédigera un rapport destiné au préfet sur la base duquel il sollicitera le ministère des Outre-mer afin de rendre éligible la prise en charge d’une partie des pertes agricoles au titre du fonds de secours pour l’Outre-mer.



Lorsque le ministre des Outre-mer aura donné son accord, le préfet pourra promulguer l’arrêté déclarant l’état de calamité agricole pour les communes et cultures concernées. La DAAF sera alors chargée d’instruire les demandes d’indemnisation.



Pour tout renseignement, la DAAF est à votre écoute aux numéros suivants : 02 62 33 36 21 / 02 62 33 36 20 / 02 62 33 36 25 / 02 62 33 36 11 / 02 62 33 36 18 ou par mail : frederic.fanon@agriculture.gouv.fr / fabrice.bouloir@agriculture.gouv.fr