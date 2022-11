A la Une . Sécheresse : Sainte-Marie limite la consommation de l'eau

Après l'Est (Bras-Panon et la Plaine des Palmistes), c'est au tour du Nord de faire face à la pénurie d'eau provoquée par la sécheresse. La mairie de Sainte-Marie limite la consommation d'eau potable. Voici le communiqué de la municipalité : Par NP - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 12:08

À la suite des constats alarmants de la CISE Réunion sur les ressources naturelles, le Maire de la commune de Sainte-Marie a pris un arrêté limitant l’usage de l’eau potable. La pénurie actuelle est la conséquence d’une sécheresse persistante.



En effet, le déficit pluviométrique et les débits des rivières constatés à ce jour sur le territoire de la commune nécessitent de préserver l’eau potable pour les usages prioritaires. Cette réglementation de l’usage de l’eau est nécessaire à la salubrité, la sécurité et le bon ordre public.



D’une façon générale, il est recommandé aux abonnés du service des eaux de limiter leurs consommations aux usages strictement domestiques.



En particulier, il est interdit d’utiliser l’eau potable pour l’arrosage des jardins. De même, il est interdit d’en faire usage pour le lavage des véhicules et des espaces extérieurs à la maison, ainsi que pour les vidanges et remplissages des piscines privées.



Les présentes mesures prises pour faire face à la pénurie en eau due à la sécheresse seront maintenues jusqu’au retour à la situation normale. La population sera avisée en conséquence par un nouvel arrêté.