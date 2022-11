Rubrique sponsorisée Sécheresse : Saint-Paul préserve l’accès à l’eau à Mafate

La sécheresse actuelle et le risque de pénurie d’eau conduisent la Municipalité à prendre un arrêté municipal pour ne pas affecter la ressource dans le cirque de Mafate. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 10:38

Des mesures sont ainsi appliquées jusqu’à nouvel ordre dans les ilets des Lataniers, des Orangers, de Roche Plate et de Marla :

Interdiction de l’arrosage des espaces verts publics et privés sauf avec l’eau de pluie récupérée, hors maraîchage et pépinières

Interdiction de l’arrosage des jardins sauf avec l’eau de pluie récupérée

Interdiction de remplir les jacuzzis et spas à usage collectif ou individuel