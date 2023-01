A la Une . Sécheresse : La situation s’améliore sur l’île

Les pluies de la dernière quinzaine de décembre et du début de ce mois de janvier ont permis un retour quasiment à la normale sur presque toute l’île. Les secteurs de la Plaine des Palmistes, du Port et de Saint-Gilles restent cependant toujours à des niveaux bas pour la saison. Par La rédaction - Publié le Mardi 10 Janvier 2023 à 11:02

Le retour des pluies dans l’Est a offert aux cours d’eau et aux nappes phréatiques un répit bien mérité après une période de sécheresse. L’office de l’eau observe un retour progressif à la normale, suite aux précipitations de ces dernières semaines.



“Aussi bien dans les cours d’eau que dans les nappes phréatiques, nous sommes à des niveaux conformes à la saison. Cela a permis une belle amélioration de la situation dans l’Est, ainsi que dans le Nord. Seuls les secteurs de la Plaine des Palmistes, du Port et de Saint-Gilles sont encore déficitaires en pluie”, souligne l’Office de l’eau.

Reste à savoir si les restrictions que doivent pour l’instant respecter les particuliers dans plusieurs communes vont encore être prolongées. “Météo-France nous a annoncé une entrée progressive et tardive dans la saison des pluies, donc de nouvelles précipitations sont attendues dans les prochaines semaines. Il faut cependant voir avec les exploitants, car un retour à la normale dans les cours d’eau ne signifie pas forcément que les niveaux soient suffisamment hauts dans les captages. Il peut y avoir un décalage”, poursuit l’Office de l’eau. Les prochaines semaines seront donc décisives pour compenser un départ raté et accumuler de l’eau pour la prochaine saison sèche.