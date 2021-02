Société Sécheresse : La Possession lève les restrictions de consommation d’eau

Pour faire face à la sécheresse qui touche son territoire, la commune de La Possession avait émis un arrêté municipal concernant la restriction de consommation d’eau il y a un mois. Les pluies récentes ayant permis le rétablissement d’un niveau hydrologique convenable, la municipalité a décidé de lever cette restriction. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 12:15 | Lu 309 fois





Depuis plusieurs mois, La Ville de La Possession souffre de sécheresse ayant contraint à une restriction de l’usage de l’eau sur l’ensemble de la commune conformément à



Les pluies de ces derniers jours ont permis de rétablir un niveau hydrologique convenable, permettant de lever l’ensemble des restrictions en place.



Même si une amélioration de la situation a été notée, il reste important de maintenir la vigilance et de poursuivre les efforts en matière d’économie d’eau non destinée à usage alimentaire.



